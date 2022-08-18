Гола в концовке не хватило: "Днепр-1" потерпел поражение в историческом еврокубковом поединке

В четверг, 18 августа, состоялся первый поединок плей-офф раунда квалификации Лиги Европы сезона-2022/23 между днепровским "Днепром-1" и кипрским АЕК из города Ларнака.

"Днепр-1" уступил кипрскому АЕКу из Ларнаки в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч завершился поражением украинского клуба со счетом 1:2 .

Из-за полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину номинально домашний поединок для днепрян состоялся в словацком городе Кошице.

АЕК сумел выйти вперед на 16-й минуте. Омри Альтман разобрался в штрафной "Днепра-1" после прострела с левого фланга и отправил мяч в ворота.

На 30-й минуте кипрский коллектив удвоил свое преимущество в счете. Этому поспособствовала ошибка голкипера днепровского клуба Макса Валефа. После подачи с углового он ошибся на выходе из ворот, а Александр Сваток ударом головой поразил уже пустые ворота.

На 90-й минуте днепрянам удалось отквитать один мяч. Александр Пихаленок с углового подал на ближнюю штангу, а Сваток головой переправил мяч в ворота.

На последних секундах встречи украинский клуб остался в меньшинстве. Эдуард Сарапий заработал вторую желтую карточку, которая превратилась для него в красную.

Отметим, что для "Днепра-1" это был дебютный еврокубковый матч в истории клуба. Также днепряне провели первый официальный поединок с начала широкомасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия. Дебютной в должности главного тренера днепровского клуба эта встреча стала для Александра Кучера - летом он заменил возглавившего донецкий "Шахтер" Игоря Йовичевича.

Ответный матч будет сыгран 25 августа в Ларнаке. Победитель этой дуэли выйдет в групповой этап Лиги Европы, а неудачник сыграет в группе Лиги конференций.

Добавим, что уже прекратили свой путь в еврокубках полтавская "Ворскла" и луганская " Заря ". Они вылетели в квалификации Лиги конференций.

Напомним, что киевское "Динамо" уступило португальской "Бенфике" в первом поединке раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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