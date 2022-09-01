Гола звездного новичка "сорокам" не хватило: "Ливерпуль" на последних секундах обыграл "Ньюкасл" в АПЛ

Поединок на "Энфилде" завершился победой команды Юргена Клоппа со счетом 2:1 .

Гости неожиданно вышли вперед на 38-й минуте. Ворота мерсисайдского клуба поразил шведский форвард Александер Исак, ставший накануне рекордным трансфером в истории "Ньюкасла" - за новичка заплатили 70 миллионов евро.

Впрочем, "красным" удалось переломить ход встречи. На 61-й минуте Роберто Фирмино сравнял счет, а в компенсированное арбитром время на 90+8 минуте три очка "мерсисадцам" принес гол Фабиу Карвалью.

Отметим, что для "Ливерпуля" это вторая победа после того, как подопечные Клоппа не смогли выиграть ни один из трех первых матчей нового чемпионата. В прошлом туре "красные" поиздевались над "Борнмутом", забив девять "сухих" мячей.

"Ливерпуль" поднялся на 5-е место в АПЛ, имея в своем активе 8 очков. "Ньюкасл" после первого поражения в сезоне имеет 6 баллов и располагается на 11-й позиции.

В следующем туре "красные" на выезде сыграют в дерби с "Эвертоном", а "сороки" будут принимать "Кристалл Пэлас". Обе встречи пройдут 3 сентября.

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