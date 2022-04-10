"Голая Пристань – это Украина": в оккупированном городе Херсонской области состоялся турнир по мини-футболу под украинскими флагами

"Голая Пристань – это Украина": в оккупированном городе Херсонской области состоялся турнир по мини-футболу под украинскими флагами

Жители Голой Пристани продемонстрировали моральное превосходство над агрессором.

В оккупированном российскими войсками городе Голая Пристань Херсонской области прошел турнир по мини-футболу.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха.

Турнир состоялся под украинскими флагами и под лозунгом "Голая Пристань – это Украина".

"Это еще одно доказательство силы спорта, которое не может быть вне политики, когда враг терзает тело нашего государства.

Во время больших спортивных соревнований после победы поднимается украинское знамя и мы все чувствуем гордость за свою страну. Но сегодня эти люди в небольшом городке заслуживают такой же славы и уважения. Потому что они не боятся сказать правду в лицо кафиров и силой спорта демонстрируют свое моральное превосходство над агрессором.

Спасибо каждому из вас. Украина знает, помнит и обязательно вас освободит. Слава Украине. Героям слава", – написала Саладуха в Facebook.

Напомним, что два топклуба УПЛ — "Шахтер" и "Динамо" проведут ряд благотворительных поединков в поддержку Украины. В частности, горняки уже сыграли один спарринг – с греческим "Олимпиакосом".

Читайте также:

Булеца продает победный "Серебряный мяч" чемпионату мира U-20, чтобы помочь украинской армии

Яремчук встретился с юными украинскими беженцами на стадионе "Бенфики" (видео)

"Ребята плакали после игры в раздевалке": Степаненко — о матче в поддержку Украины