"Голая Пристань – это Украина": в оккупированном городе Херсонской области состоялся турнир по мини-футболу под украинскими флагами

Жители Голой Пристани продемонстрировали моральное превосходство над агрессором.
В оккупированном российскими войсками городе Голая Пристань Херсонской области прошел турнир по мини-футболу.
Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины и бывшая легкоатлетка Ольга Саладуха.
Турнир состоялся под украинскими флагами и под лозунгом "Голая Пристань – это Украина".
"Это еще одно доказательство силы спорта, которое не может быть вне политики, когда враг терзает тело нашего государства.
Во время больших спортивных соревнований после победы поднимается украинское знамя и мы все чувствуем гордость за свою страну. Но сегодня эти люди в небольшом городке заслуживают такой же славы и уважения. Потому что они не боятся сказать правду в лицо кафиров и силой спорта демонстрируют свое моральное превосходство над агрессором.
Спасибо каждому из вас. Украина знает, помнит и обязательно вас освободит. Слава Украине. Героям слава", – написала Саладуха в Facebook.
Напомним, что два топклуба УПЛ — "Шахтер" и "Динамо" проведут ряд благотворительных поединков в поддержку Украины. В частности, горняки уже сыграли один спарринг – с греческим "Олимпиакосом".
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