Golden Boy-2021: два украинца попали в список претендентов на награду лучшему молодому футболисту Европы

Стали известны 100 претендентов на награду.

Авторитетное итальянское издание Tuttosport представило список номинантов на звание лучшего молодого футболиста Европы - Golden Boy-2021.

В числе претендентов на награду оказались и два украинца: защитник киевского "Динамо" Илья Забарный и голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин. Оба сейчас в составе сборной Украины выступают на Евро-2020.

Список номинантов состоит из 100 футболистов в возрасте до 21 года, которые выступают в одном из европейских чемпионатов.

В прошлом году звание лучшего молодого игрока Европы получил норвежец Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии".

из дортмундской "Боруссии". В 2019-м лауреатом премии стал португальский форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш. Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в топ-15 финального списка.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, два украинца попали в топ-30 футболистов мира в возрасте до 20 лет.

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