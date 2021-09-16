Golden Boy-2021: двое украинцев поборются за приз лучшему молодому футболисту Европы

Илья Забарный и Михаил Мудрик - в топ-40 номинантов на престижную награду.

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный и полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попали в список 40 номинантов на звание лучшего молодого футболиста Европы - Golden Boy-2021.

Об этом сообщается на сайте издания Tuttosport, которое и вручает престижную премию.

Предыдущий список номинантов состоял из 100 футболистов в возрасте до 21 года, выступающих в одном из европейских чемпионатов. Уже 60 игроков были отсеяны путем голосования болельщиков. На очереди новый этап голосования.

В прошлом году звание лучшего молодого игрока Европы получил норвежец Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии".

из дортмундской "Боруссии". В 2019-м лауреатом премии стал португальский форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш. Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в топ-15 финального списка.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, два украинца попали в топ-30 футболистов мира в возрасте до 20 лет.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку