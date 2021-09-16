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Golden Boy-2021: двое украинцев поборются за приз лучшему молодому футболисту Европы

Golden Boy-2021: двое украинцев поборются за приз лучшему молодому футболисту Европы

Михаил Мудрик / ФК Шахтер

Илья Забарный и Михаил Мудрик - в топ-40 номинантов на престижную награду.

Защитник киевского "Динамо" Илья Забарный и полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик попали в список 40 номинантов на звание лучшего молодого футболиста Европы - Golden Boy-2021.

Об этом сообщается на сайте издания Tuttosport, которое и вручает престижную премию.

Предыдущий список номинантов состоял из 100 футболистов в возрасте до 21 года, выступающих в одном из европейских чемпионатов. Уже 60 игроков были отсеяны путем голосования болельщиков. На очереди новый этап голосования.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, два украинца попали в топ-30 футболистов мира в возрасте до 20 лет.

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