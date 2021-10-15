Golden Boy-2021: названа двадцатка претендентов на приз лучшему молодому футболисту Европы

Илья Забарный и Михаил Мудрик остались за бортом этого списка.

Стали известны имена 20 номинантов на награду Golden Boy-2021, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы по итогам года.

Финальный список опубликовало издание Tuttosport, которое и вручает престижную премию.

К сожалению, в нем не нашлось места для защитника киевского "Динамо" Ильи Забарного и полузащитника донецкого "Шахтера" Михаил Мудрика, которые попали в топ-40 номинантов на престижную награду.

Финальный список номинантов:

Карим Адейеми ("Зальцбург"), Джуд Беллингем, Джованни Рейна (оба - "Боруссия" Д), Эдуардо Камавинга ("Реал"), Шарль де Кетеларе ("Брюгге"), Гави, Педри (оба - "Барселона"), Брайан Хиль ( "Тоттенхэм"), Райан Гравенберх, Юррьен Тимбер (оба - "Аякс"), Мейсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед"), Даниэль Мальдини ("Милан"), Джамал Мусиала ("Бавария"), Нуну Мендеш (ПСЖ), Роберто Пикколи ("Аталанта"), Йереми Пино ("Вильярреал"), Родриго ("Реал"), Букайо Сака ("Арсенал"), Виллиам Салиба ("Марсель"), Флориан Вирц ("Байер") .

В прошлом году звание лучшего молодого игрока Европы получил норвежец Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии".

из дортмундской "Боруссии". В 2019-м лауреатом премии стал португальский форвард мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш. Украинский вратарь Андрей Лунин оказался в топ-15 финального списка.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, 17-летний украинский футболист оказался в списке лучших молодых игроков планеты, составленном авторитетным изданием The Guardian.

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