Golden Boy-2025: определен лучший молодой футболист Европы
Обладателем престижной награды стал вингер ПСЖ Дезире Дуэ.
Атакующий полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ выиграл награду Golden Boy-2025, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое является организатором этой премии.
В борьбе за престижный приз 20-летний француз опередил таких звезд, как Арда Гюлер, Франко Мастантуоно, Пау Кубарси, Эстевао и других.
Свою награду Дуэ получит 1 декабря на торжественной церемонии в Турине.
В прошлом сезоне Дезире выиграл с ПСЖ чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов. Он стал лучшим игроком финала ЛЧ против "Интера" (5:0), отличившись двумя голами и ассистом.
Напомним, что в прошлом году награду Golden Boy получил вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.