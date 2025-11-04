Golden Boy-2025: определен лучший молодой футболист Европы

Дезире Дуэ / © Associated Press

Реклама

Атакующий полузащитник ПСЖ Дезире Дуэ выиграл награду Golden Boy-2025, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Об этом сообщает итальянское издание Tuttosport, которое является организатором этой премии.

В борьбе за престижный приз 20-летний француз опередил таких звезд, как Арда Гюлер, Франко Мастантуоно, Пау Кубарси, Эстевао и других.

Реклама

Свою награду Дуэ получит 1 декабря на торжественной церемонии в Турине.

В прошлом сезоне Дезире выиграл с ПСЖ чемпионат и Кубок Франции, а также Лигу чемпионов. Он стал лучшим игроком финала ЛЧ против "Интера" (5:0), отличившись двумя голами и ассистом.

Напомним, что в прошлом году награду Golden Boy получил вингер "Барселоны" Ламин Ямаль.