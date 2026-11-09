Golden Boy-2026: назван лучший молодой футболист Европы

Пау Кубарси / © Associated Press

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Популярное итальянское издание Tuttosport назвало обладателя награды Golden Boy-2026, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.

Им стал 19-летний защитник "Барселоны" и сборной Испании Пау Кубарси.

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В голосовании Кубарси сумел обойти других молодых талантов, в том числе Яна Диоманде, Эндрика, Эстевао и других.

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В 2026 году Пау помог "Барселоне" завоевать титул Ла Лиги. Кроме того, он стал чемпионом мира в составе сборной Испании.

В этом сезоне Кубарси провел уже 13 матчей, отличившись двумя ассистами.

Напомним, что в прошлом году награду Golden Boy получил вингер ПСЖ Дезире Дуэ.

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