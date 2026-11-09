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Golden Boy-2026: назван лучший молодой футболист Европы
Престижную награду получил защитник "Барселоны" и сборной Испании Пау Кубарси.
Популярное итальянское издание Tuttosport назвало обладателя награды Golden Boy-2026, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года.
Им стал 19-летний защитник "Барселоны" и сборной Испании Пау Кубарси.
В голосовании Кубарси сумел обойти других молодых талантов, в том числе Яна Диоманде, Эндрика, Эстевао и других.
В 2026 году Пау помог "Барселоне" завоевать титул Ла Лиги. Кроме того, он стал чемпионом мира в составе сборной Испании.
В этом сезоне Кубарси провел уже 13 матчей, отличившись двумя ассистами.
Напомним, что в прошлом году награду Golden Boy получил вингер ПСЖ Дезире Дуэ.