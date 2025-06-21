Голевая феерия: "Боруссия" Дортмунд одержала первую победу на Клубном чемпионате мира-2025 (видео)

"Мамелоди Сандаунз" – "Боруссия" Дортмунд / © Associated Press

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Дортмундская "Боруссия" одолела южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" в матче второго тура группового этапа Клубного чемпионата мира-2025 по футболу. Поединок на арене "TQL Stadium" в Цинциннати завершился со счетом 3:4 .

Уже на 11-й минуте встречи Лукас Рибейро вывел южноафриканскую команду вперед. Однако еще в первом тайме немецкий клуб ответил тремя мячами – забили Феликс Нмеча, Серу Гирраси и Джоб Беллингем, для которого это дебютный гол за "шмелей".

Во втором тайме дортмундцы увеличили свое преимущество в счете – на 59-й минуте автоголом отличился защитник южноафриканского коллектива Хулисо Мудау.

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Впрочем, "Маммелоди Сандаунз" не смирился с поражением и даже сумел сократить отставание до минимума. На 62-й минуте точный удар нанес Икрам Рейнерс, а на последней минуте основного времени окончательный счет игры установил Лебо Мотиба.

Обзор матча "Мамелоди Сандаунз" – "Боруссия" Дортмунд

Будет добавлен в скором времени.

В другом матче 2-го тура группы F встретятся бразильский "Флуминенсе" и южнокорейский "Ульсан" (22 июня, начало – 01:00 по киевскому времени).

В первом туре "Боруссия" Дортмунд сыграла вничью с "Флуминенсе" (0:0), а "Маммелоди Сандаунз" победил "Ульсан" (1:0).

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В заключительном туре 25 июня "Боруссия" Дортмунд сыграет с "Ульсаном", а "Маммелоди Сандаунз" будет противостоять "Флуминенсе".

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