Голевая феерия: "Ливерпуль" вырвал победу в матче-открытии нового сезона АПЛ (видео)

"Ливерпуль" / © Associated Press

"Ливерпуль" дома одержал победу над "Борнмутом" в стартовом матче 1-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2025/26. Встреча на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле завершилась со счетом 4:2 .

Перед началом противостояния команды минутой молчания почтили память португальского форварда "Ливерпуля" Диогу Жоты и его брата Андре Силвы, которые в начале июля погибли в автокатастрофе. На трибунах болельщики развернули баннеры и плакаты, посвященные Жоте и его брату.

Первый тайм подопечные Арне Слота выиграли со счетом 1:0 благодаря голу новичка команды Уго Экитике на 37-й минуте.

На старте второго тайма Коди Гакпо увеличил преимущество хозяев, отличившись на 49-й минуте с передачи Экитике.

Однако "вишни" сумели вернуть интригу в матч – Антуан Семеньо оформил дубль, забив на 64-й и 76-й минутах.

И все же, в конце игры мерсисайдцам удалось вырвать победу благодаря голам Федерико Кьезы и Мохамеда Салаха на 88-й и 90+4-й минутах соответственно.

Отметим, что "Борнмут" несколько дней назад продал украинского защитника Илью Забарному в ПСЖ.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Борнмут"

Во втором туре АПЛ мерсисайдский клуб 25 августа на выезде сразится с "Ньюкаслом", а подопечные Андони Ираолы 23 августа примут "Вулверхэмптон".

В прошлом сезоне "Ливерпуль" завоевал 20-е чемпионство в истории и второе – в эпоху АПЛ, тогда как "Борнмут" финишировал на 9-й строчке.

Напомним, "Ливерпуль" начал новый сезон поражением в серии пенальти от "Кристал Пэлас" в матче за Суперкубок Англии.