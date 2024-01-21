Голевая машина: Довбик за 6 минут оформил хет-трик в матче Ла Лиги против "Севильи" (видео)

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик отличился хет-триком в домашнем матче 21-го тура испанской Ла Лиги против "Севильи".

26-летний украинец вышел в стартовом составе каталонского клуба и в течение шести минут сумел забить трижды.

На 13-й минуте Довбик сравнял счет в поединке, головой замкнув подачу Савио на дальней штанге.

На 15-й минуте Артем забил во второй раз, из пределов штрафной отправив мяч в ворота "нервионцев" после передачи Порту с левого фланга.

А на 19-й минуте Довбик оформил хет-трик. Нападающий сборной Украины получил мяч от Яна Коуту, протянул его и из-за пределов штрафной точно пробил в правый от себя угол.

Это 12-й, 13-й и 14-й голы Довбика в текущем розыгрыше чемпионата Испании. Он вышел на первое место в бомбардирской гонке Ла Лиги, обойдя полузащитника мадридского "Реала" Джуда Беллингема, который также забил 14 мячей.

Отметим, что в активе Довбика также 5 ассистов. В то время как у Беллингема всего три результативные передачи.

Кроме того, Артем лидирует в Примере по системе "гол плюс пас" – в его активе 19 результативных действий. У ближайшего преследователя – Беллингема – 17.

В матче "Жирона" – "Севилья" сейчас закончился первый тайм. Подопечные Мичела ведут в счете 3:1.

К слову, другой украинский футболист "жиронцев" – Виктор Цыганков – также играет против "Севильи" с первых минут.

На данный момент "Жирона" с 49 очками занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от "Реала" на два балла. В случае победы над "Севильей" команда Довбика и Цыганкова снова выйдет на первое место.

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