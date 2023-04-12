Голевая машина: Холанд установил уникальное бомбардирское достижение среди игроков АПЛ

Мяч в ворота "Баварии" стал для норвежского форварда рекордным.

Нападающему "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду покорилось уникальное голевое достижение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией".

На 76-й минуте норвежский бомбардир на дальней штанге в падении замкнул скидку головой от Джона Стоунза, сделав счет во встрече разгромным – 3:0.

Этот забитый мяч стал для Холанда уже 45-м в этом сезоне во всех турнирах. Таким образом он побил рекорд по количеству голов за один сезон среди игроков английской Премьер-лиги (АПЛ).

По этому показателю Холанд обошел Руда ван Нистелроя и Мохаммеда Салаха, которые в сезонах 2002/03 и 2017/18 соответственно забили по 44 гола во всех турнирах,

45 — Erling Haaland has scored 45 goals в всех соперничествах этого сезона, most ever by Premier League player in single campaign. Brimful. #MCIBAY pic.twitter.com/exENZi02iM — OptaJoe (@OptaJoe) Апр 11, 2023

Отметим, что свои 45 мячей Эрлинг забил, приняв участие в 39 матчах в текущем сезоне. На счету 22-летнего норвежца 30 голов в АПЛ, 11 – в Лиге чемпионов, 3 – в Кубке Англии и один – в Кубке английской лиги.

В АПЛ ему осталось забить еще 5 мячей, чтобы побить рекорд Алана Ширера и Энди Коула (34 гола) по количеству голов в течение одного розыгрыша чемпионата.

Напомним, "Манчестер Сити" на своем поле разбил "Баварию" со счетом 3:0. Ответный матч состоится в среду, 19 апреля, на "Альянц Арене" в Мюнхене.

Победитель пары "Манчестер Сити" – "Бавария" в полуфинале Лиги чемпионов сразится с сильнейшим в противостоянии между мадридским "Реалом" и лондонским "Челси".

Ранее сообщалось, что главный тренер "Баварии" Томас Тухель странно отреагировал на разгромное поражение от "Манчестер Сити".

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