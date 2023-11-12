Голевая перестрелка и удаление: "Рух" вырвал победу над "Черноморцем" в УПЛ

Львовяне совершили камбэк против "моряков", которые доигрывали поединок в меньшинстве.

"Рух" обыграл "Черноморец" в матче 14-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 2:3 .

Уже на 9-й минуте встречи гостей вывел вперед Евгений Пастух. На 29-й минуте счет снова стал равным – защитник львовского клуба Роман Дидык срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме одесситам удалось повести в счете – на 58-й минуте забил Зиги Бадибанга.

Однако "желто-черные" смогли совершить камбэк. На 69-й минуте защитник "моряков" Лука Гучек сыграл рукой в своей штрафной, за что получил прямую красную карточку. Пенальти реализовал бразилец Таллес.

А победный мяч львовяне забили на 87-й минуте. Французский полузащитник Плюмен издалека закрутил мяч в дальний угол ворот.

После этого матча "Рух" (24 очка) занимает пятое место в УПЛ. "Черноморец" (19 баллов) размещается на седьмой позиции.

В следующем туре чемпионата Украины львовский коллектив 26 ноября на выезде сыграет против "Динамо", а команда Романа Григорчука днем позже приедет в гости к "Днепру-1".

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