Голевая перестрелка: "Кривбасс" обыграл "Зарю" в заключительном матче 3-го тура УПЛ (видео)

"Кривбасс" обыграл "Зарю" в заключительном матче 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского в Киеве завершился со счетом 2:3 .

Уже на 9-й минуте криворожский клуб открыл счет – отличился Максим Задерака. На 16-й минуте венесуэльский нападающий Карлос Парако удвоил преимущество подопечных Патрика ван Леувена.

Перед перерывом луганчане отквитали один гол – на 41-й минуте забил Филипп Будковский.

Во втором тайме "Кривбасс" вернул себе преимущество в два мяча – на 54-й минуте дубль оформил Задерака.

На 63-й минуте матч был приостановлен из-за воздушной тревоги. Пауза продолжалась около 20 минут, после чего команды вернулись на поле и игра возобновилась.

На 69-й минуте "Заря" снова сократила отставание до минимума – Будковский замкнул подачу с углового, оформив дубль. Однако спастись от поражения подопечные Виктора Скрипника не сумели.

Обзор матча "Заря" – "Кривбасс"

Для "Кривбасса" это вторая победа в нынешнем сезоне УПЛ. Ранее криворожцы уступили "Колосу" (1:2) и обыграли "Металлист 1925" (2:0). Команда ван Леувена с 6 очками поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

"Заря" в первых двух турах УПЛ сыграла вничью с ЛНЗ (0:0) и победила "Кудровку" (2:1). Подопечные Скрипника с 4 баллами находятся на 9-й строчке.

В четвертом туре УПЛ луганский клуб 29 августа встретится с "Полтавой", а криворожский коллектив днем позже примет "Оболонь".

Перед этим оба клуба проведут матчи 1/32 финала Кубка Украины: "Заря" сразится с одесским "Черноморцем", а соперником "Кривбасса" будет "Куликов-Белка" из поселка Куликов Львовской области.