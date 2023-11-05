Голевая перестрелка в Ровно: "Заря" на последних минутах упустила победу над "Вересом"

В последний раз ровенский клуб побеждал еще в начале сентября.

"Заря" на выезде сыграла вничью с "Вересом" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 2:2 .

В конце первого тайма команды обменялись голами. Сначала на 37-й минуте луганский клуб вывел вперед Денис Нагнойный, но на 44-й минуте полузащитник хозяев Семен Вовченко восстановил паритет в игре.

Во втором тайме подопечные Валерия Кривенцова снова повели в счете. На 61-й минуте гол забил арендованный у киевского "Динамо" Александр Яцык.

Однако команда Сергея Лавриненко смогла спастись от поражения. За минуту до конца основного времени ничью для ровенского коллектива вырвал Андрей Близниченко.

Отметим, что безвыигрышная серия "Вереса" продолжается уже в течение восьми матчей во всех турнирах. В последний раз ровенский клуб побеждал еще 1 сентября в поединке 6-го тура УПЛ против "Черноморца" (3:1).

Сейчас "Заря" с 10 очками находится на 13-м месте в чемпионате Украины. "Верес" с 8 баллами занимает предпоследнюю, 15-ю позицию.

В следующем туре УПЛ луганчане 12 ноября встретятся с ЛНЗ, а клуб из Ровно днем ранее на выезде сыграет против "Александрии".

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