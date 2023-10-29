Голевая перестрелка: "Ворскла" спаслась от поражения в 12-м туре УПЛ

"Ворскла" расписала результативную ничью с "Металлистом 1925" в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве завершился со счетом 2:2 .

Первый тайм выиграли харьковчане. На 18-й минуте Алексей Сидоров вывел гостей вперед.

На старте второй половины встречи полтавская команда отыгралась – на 47-й минуте точный удар нанес Виктор Корниенко.

На 79-й минуте подопечные Эдмара во второй раз в этом матче повели в счете – гол забил Марьян Фарина.

Однако команда Виктора Скрипника смогла спасти ничью – на 83-й минуте итоговый счет на табло установил Иван Нестеренко.

После этого матча "Ворскла" (14 очков) осталась на девятом месте в УПЛ. "Металлист 1925" с 12 баллами находится на одиннадцатой позиции.

В следующем туре полтавчане 5 ноября на выезде сыграют с "Минаем", а харьковский коллектив в тот же день будет принимать "Черноморец".

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