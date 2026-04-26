Голевое безумие: "Кривбасс" и "Динамо" сыграли самый результативный матч в истории УПЛ

"Кривбасс" — "Динамо" / © ФК Динамо Киев

Реклама

Криворожский "Кривбасс" и киевское "Динамо" провели самый результативный матч в истории украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Поединок на стадионе "Горняк" в Кривом Роге завершился со счетом 5:6 в пользу столичного клуба.

После первого тайма криворожцы вели в счете 4:1 благодаря покеру венесуэльского вингера Глейкера Мендосы, но во второй половине матча киевляне оформили камбэк и вырвали победу с дублем Андрея Ярмоленко.

Реклама

Матч между "Кривбассом" и "Динамо" стал самым результативным за всю историю УПЛ. До этого никогда команды не забивали 11 голов в одном поединке.

Ранее рекордным показателем были 10 мячей — результаты с таким количеством забитых были зафиксированы в восьми матчах.

Самые результативные матчи в истории УПЛ

1. "Кривбасс" — "Динамо" (5:6) - 26.04.2026

2. "Динамо" — "Карпаты" (7:3) — 19.08.2007

Реклама

2. "Металлист" — "Верес" (5:5) — 15.04.2023

2. "Волынь" — "Металлург" Запорожье (9:1) — 29.11.2015

2. "Динамо" — "Металлург" Донецк (9:1) — 06.10.2013

2. "Говерла" — "Шахтер" (3:7) — 09.05.2015

Реклама

2. "Шахтер" — "Ворскла" (7:3) — 20.09.1998

2. "Нива" Тернополь — "Динамо" (3:7) — 27.08.2000

2. "Шахтер" — "Торпедо" Запорожье (9:1) — 16.05.1997

После этой победы "Динамо" (47 очков) поднялось на третье место в УПЛ. "Кривбасс" (40 баллов) опустился на седьмую позицию.

Реклама

В следующем туре УПЛ киевляне 3 мая примут "Шахтер", а подопечные Патрика ван Леувена 1 мая встретятся с "Полтавой".