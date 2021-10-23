Голевое безумие в Лондоне: "Челси" поиздевался над "канарейками" и упрочил лидерство в АПЛ

Голевое безумие в Лондоне: "Челси" поиздевался над "канарейками" и упрочил лидерство в АПЛ

Команда Томаса Тухеля выиграла третий поединок подряд, забив 7 голов в ворота "Норвича".

Лондонский "Челси" разгромил "Норвич" в поединке 9-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на "Стэмфорд Бридж" закончилась со счетом 7:0.

В первом тайме "синие" трижды поразили ворота соперника - отличились Мейсон Маунт, Каллум Хадсон-Одои и Рис Джеймс.

На 57-й минуте Бен Чилуэлл отправил четвертый мяч в ворота "канареек", а через 5 минут Джеймс Ааронс забил в собственные ворота.

В конце поединка "пенсионеры" добили гостей еще двумя голами. Маунт оформил хет-трик, забив один из своих голов с пенальти.

"Челси" (22 очка) закрепился на первом месте турнирной таблицы АПЛ. У ближайших преследователей - "Ливерпуля" (18) и "Манчестер Сити" (17) - по игре в запасе.

"Норвич" (2 балла) расположился на последней строчке чемпионата.

В 10-м туре АПЛ команда Тухеля 30 октября на выезде сыграет против "Ньюкасла", а "канарейки" на следующий день примут "Лидс".

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