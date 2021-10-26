Голевое чутье: лучший бомбардир в истории "Шахтера" курьезно забил задницей в Бразилии (видео)

Голевое чутье: лучший бомбардир в истории "Шахтера" курьезно забил задницей в Бразилии (видео)

Луис Адриано отличился очень необычным мячом в матче бразильского чемпионата.

Бывший форвард донецкого Шахтера Луис Адриано, который сейчас выступает за бразильский "Палмейрас", стал автором забавного гола в поединке национального чемпионата против "Спорт Ресифи".

34-летний футболист после подачи углового забил задом, даже не поворачиваясь к чужим воротам. Команда Адриано на тот момент уступала в счете 0:1, поэтому его гол позволил "зелено-белым" восстановить статус-кво.

A WEIRD GOAL!



Ball був зафиксированный по Luiz Adriano після cross, а смотри, что это на purpose? He just doesn't care! Это является результатом для @Palmeiras !



@palmeiras 1-1 @sportrecife #PALxSPT pic.twitter.com — Brasileirão Play English (@BrasileiraoP_EN) October 26, 2021

Этот удивительный мяч вдохновил "Палмейрас" на камбэк. На 81-й минуте победу хозяевам принес гол Фелипе Мело – 2:1.

Адриано выступал за "Шахтер" с 2007 по 2015 год. На его счету 77 голов в 162 матчах за "горняков" в УПЛ.

Бразилец является лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба - 128 голов.

После донецкого этапа карьеры Адриано поиграл за итальянский "Милан" и московский "Спартак", после чего вернулся на родину.

Напомним, в апреле Адриано сдал положительный тест на коронавирус, но нарушил самоизоляцию и сбил велосипедиста.

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