Голевой дебют Мбаппе: "Реал" без Лунина победил "Аталанту" и завоевал Суперкубок УЕФА (видео)

Мадридский "Реал" обыграл "Аталанту" с Бергамо в матче за Суперкубок УЕФА-2024. Поединок на стадионе "Народовы" в Варшаве (Польша) завершился со счетом 2:0 .

В первом тайме команды создали мало голевых моментов и не смогли распечатать ворота друг друга, хотя по одному хорошему шансу для этого все же имели.

На 26-й минуте итальянский клуб чуть не открыл счет после прострела с правого фланга от Мартена де Рона – мяч попал в Эдера Милитао и полетел в перекладину ворот Тибо Куртуа.

Перед перерывом уже "сливочные" могли выходить вперед. В компенсированное до первого тайма время Винисиус Жуниор великолепной передачей нашел в штрафной "бергамасков" Родриго, но тот с близкого расстояния пробил в перекладину.

Сразу после перерыва подопечные Джан Пьеро Гасперини создали очень опасный момент. На 48-й минуте Марио Пашалыч пробил головой после навеса с правого фланга, но Куртуа совершил суперсейв и в красивом прыжке спас свою команду.

На 59-й минуте команда Карло Анчелотти открыла счет в этой игре. Федерико Вальверде с метра забил в пустые ворота, заперев прострел от Винисиуса Жуниора.

Вскоре "сливочные" еще дважды угрожали воротам соперника. Сначала Винисиус Жуниор вышел на свидание с Хуаном Муссо, но не смог переиграть голкипера "Аталанты". Затем Беллингем пробил из пределов штрафной и мяч после рикошета чуть не залетел в сетку – Муссо успел выбить его из линии ворот.

На 68-й минуте "Реал" удвоил свое преимущество в счете. Килиан Мбаппе расстрелял ворота "Богини" после передачи с левого фланга от Беллингема.

Для Мбаппе этот поединок стал дебютным за "Реал". Французский форвард вышел на поле в стартовом составе и отыграл 83 минуты, после чего его заменил Браим Диас.

Отметим, что украинский голкипер мадридцев Андрей Лунин провел весь матч на скамейке запасных.

Несмотря на это, 25-летний украинец все равно получил медаль победителя, поскольку был в заявке "сливочных" на игру. Для Лунина это уже десятый трофей в составе "Реала" и второй Суперкубок УЕФА.

Обзор матча "Реал" Мадрид – "Аталанта"

После этой победы "Реал" стал абсолютным рекордсменом по выигранным Суперкубкам Европы. "Королевский клуб" шесть раз триумфовал в этом турнире (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024).

"Бланкос" обошли по этому показателю "Барселону" и "Милан", которые завоевывали трофей по пять раз.

Real Madrid are the first side to win the UEFA Super Cup on six occasions:



◎ 2002

◎ 2014

◎ 2016

◎ 2017

◎ 2022

◉ 2024



Another record for Los Blancos. ⚪️ pic.twitter.com/KyBvcs2cBC — Squawka (@Squawka) August 14, 2024

Напомним, в прошлом сезоне "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, в финале разобравшись с дортмундской "Боруссией" (2:0). "Аталанта" выиграла Лигу Европы, разгромив в финале леверкузенский "Байер" (3:0).

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