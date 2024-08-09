Голевой "ляп" вратаря не помешал "Динамо" стартовать в УПЛ победой над "Вересом" (видео)

"Динамо" одержало победу над "Вересом " в матче 2-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 1:2 .

На 15-й минуте встречи "бело-синих" вывел вперед Николай Шапаренко, который пробил под перекладину после передачи Владислава Кабаева. Перед перерывом киевляне удвоили свое преимущество – на 44-й минуте Виталий Буяльский забил гол после скидки Шапаренко.

Во втором тайме ровенский клуб сократил отставание – на 62-й минуте голкипер динамовцев Руслан Нещерет допустил грубую ошибку и выбил мяч прямо во Владислава Шарая, от которого тот оказался в воротах.

Однако избежать поражения "Вересу" не удалось. Подопечные Александра Шовковского довели матч до победы.

Обзор матча "Верес" – "Динамо"

Для "Динамо" это был первый матч в новом сезоне УПЛ, ведь поединок стартового тура против "Александрии" был перенесен.

В третьем туре чемпионата Украины киевляне 17 августа на выезде сыграют с "Карпатами".

Напомним, посреди этой недели "Динамо" на последних секундах упустило победу над шотландским "Рейнджерс" (1:1) в первой игре 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Ответный матч состоится 13 августа в Глазго.

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