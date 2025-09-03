Голкиперы в 4-м туре УПЛ: Денис Бойко проанализировал ключевые моменты матча "Динамо" – "Полесье"

Денис Бойко

На YouTube-канале Дениса Бойко вышел новый эпизод рубрики "Игра в воротах", где ведущие проанализировали игру вратарей разных клубов украинской Премьер-лиги по футболу. Подводя итоги четвертого тура УПЛ, Денис Бойко детально разобрал матч "Динамо" – "Полесье" и лучшие сейвы голкиперов "Кудровки", "Эпицентра" и "Руха".

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Игра в воротах" – это новая рубрика на YouTube-канале Дениса Бойко. Такие детальные голкиперские разборы сосредоточены не только на обсуждении действий игроков на поле, но и возможных решений футболистов, которые могли бы улучшить или ухудшить ситуацию на матче.

В этом выпуске осмотрели самый интересный поединок последнего тура чемпионата Украины между командами "Динамо" и "Полесье". Ведущие подробно разобрали игру голкиперов Олега Кудрика и Руслана Нещерета.

"Все правильно Олег сделал. У него была активная позиция для подстраховки защитников, что он и сделал. Затем он поставил корпус и дал мяч покинуть пределы поля, поэтому правильные действия от Олега", – прокомментировал Денис Бойко один из моментов ключевого матча четвертого тура УПЛ.

Матч состоялся в воскресенье, 31 августа, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Бело-синие" обыграли житомирское "Полесье" со счетом 4:1.

"В этом моменте Олег уже не выручил, снова отталкиваемся от того, что Олег сначала потерял мяч, а тогда не выручил. Эта ошибка, я думаю, повлияла на весь ход поединка, потому что психологически трудно. Ошибка, которая повлияла на итоговый счет матча. Еще потом мы будем видеть пенальти, который тоже обсудим, – отметил Денис Бойко, анализируя действия игроков на поле.

Кроме игры голкиперов "Динамо" и "Полесья", в новом выпуске разобрали еще сейвы Антона Яшкова из "Кудровки", Олега Билыка из "Эпицентра" и Юрия Гетеры из львовского "Руха".

Напомним, что "Игра в воротах" выходит на YouTube-канале Дениса Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.