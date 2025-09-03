ТСН в социальных сетях

Голкиперы в 4-м туре УПЛ: Денис Бойко проанализировал ключевые моменты матча "Динамо" – "Полесье"

В новой рубрике "Игра в воротах" Денис Бойко анализирует игру голкиперов разных клубов УПЛ.

Денис Бойко

На YouTube-канале Дениса Бойко вышел новый эпизод рубрики "Игра в воротах", где ведущие проанализировали игру вратарей разных клубов украинской Премьер-лиги по футболу. Подводя итоги четвертого тура УПЛ, Денис Бойко детально разобрал матч "Динамо" – "Полесье" и лучшие сейвы голкиперов "Кудровки", "Эпицентра" и "Руха".

Смотрите полный выпуск здесь или в проигрывателе ниже.

"Игра в воротах" это новая рубрика на YouTube-канале Дениса Бойко. Такие детальные голкиперские разборы сосредоточены не только на обсуждении действий игроков на поле, но и возможных решений футболистов, которые могли бы улучшить или ухудшить ситуацию на матче.

В этом выпуске осмотрели самый интересный поединок последнего тура чемпионата Украины между командами "Динамо" и "Полесье". Ведущие подробно разобрали игру голкиперов Олега Кудрика и Руслана Нещерета.

"Все правильно Олег сделал. У него была активная позиция для подстраховки защитников, что он и сделал. Затем он поставил корпус и дал мяч покинуть пределы поля, поэтому правильные действия от Олега", – прокомментировал Денис Бойко один из моментов ключевого матча четвертого тура УПЛ.

Матч состоялся в воскресенье, 31 августа, в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Бело-синие" обыграли житомирское "Полесье" со счетом 4:1.

"В этом моменте Олег уже не выручил, снова отталкиваемся от того, что Олег сначала потерял мяч, а тогда не выручил. Эта ошибка, я думаю, повлияла на весь ход поединка, потому что психологически трудно. Ошибка, которая повлияла на итоговый счет матча. Еще потом мы будем видеть пенальти, который тоже обсудим, отметил Денис Бойко, анализируя действия игроков на поле.

Кроме игры голкиперов "Динамо" и "Полесья", в новом выпуске разобрали еще сейвы Антона Яшкова из "Кудровки", Олега Билыка из "Эпицентра" и Юрия Гетеры из львовского "Руха".

Напомним, что "Игра в воротах" выходит на YouTube-канале Дениса Бойко. Это площадка для глубоких разговоров с теми, кто творит историю украинского спорта.

На канале также выходят интервью с украинскими и иностранными футболистами. Гостями шоу уже были Артем Шабанов, Сергей Шишченко, Сергей Кривцов и другие. Новые выпуски выходят еженедельно на YouTube-канале Дениса Бойко.

