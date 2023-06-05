Голливудская развязка в Бельгии: "Антверпен" впервые за 66 лет завоевал чемпионство (видео)

"Антверпен" в чрезвычайно драматической манере выиграл чемпионат Бельгии по футболу сезона-2022/23.

Перед заключительным туром сразу три команды претендовали на победу в турнире – "Антверпен" (46 очков), "Юнион Сент-Жилуаз" (46) и "Генк" (45).

В последнем матче сезона "Антверпен" на выезде встречался с "Генком", а "Юнион" дома играл против "Брюгге" украинца Романа Яремчука, который досрочно лишился шансов побороться за медали.

"Золото" национального чемпионата "Антверпен" завоевал благодаря голу своего звездного ветерана – защитника Тоби Алдервейрельда, который забил роскошный гол в "девятку" на 90+4-й минуте и вырвал ничью – 2:2 .

Toby Alderweireld joined hometown club Royal Antwerp последний зима



Tonight, he has then their first league title since 1957 with this stunning strike vs Genk in the 94th minute! ‍



What a fairytale ending pic.twitter.com/RPUbjoMc0O — FUN88 (@fun88eng) Июнь 4, 2023

Отметим, что в параллельном матче "Юнион" был максимально близок к чемпионству, ведь до 89-й минуты минимально вел в счете против "Брюгге". Однако команда Яремчука, который из-за повреждения выбыл из заявки сборной Украины на июньские матчи отбора Евро-2024, совершила камбэк и победила со счетом 1:3.

Таким образом, "Антверпен" (47 очков) финишировал на вершине турнирной таблицы и впервые за 66 лет выиграл чемпионат Бельгии. Для "красных" этот чемпионский титул стал пятым в истории клуба.

FINAL WHISTLE EMOTIONS pic.twitter.com/t2y5PmYmyL — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 4 июня 2023

... Onze eerste landstitel sinds 1957 года! ❤️ pic.twitter.com/GEBPyJr17Z — Royal Antwerp FC (@official_rafc) 5 июня 2023

Серебряные награды получил "Генк" (46 баллов), опередив "Юнион" (46) по дополнительным показателям.

В следующем сезоне "Антерпен" и "Генк" сыграют в квалификации Лиги чемпионов, "Юнион" – в отборочном раунде Лиги Европы, а "Брюгге" попытается пробиться в Лигу конференций.

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