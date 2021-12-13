Голливудский финал сезона Формулы-1: как чемпион определился на последнем круге и со скандалом (видео)

Макс Ферстаппен прервал гегемонию Льюиса Хэмилтона.
В воскресенье, 12 декабря, в Абу-Даби состоялась заключительная гонка "Королевы автоспорта" Формулы-1 сезона-2021.
Перед стартом последнего гран-при интрига была просто безумной: претенденты на титул Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Льюис Хэмилтон ("Мерседес") имели одинаковое количество очков - по 369,5 очков. Подобное произошло только во второй раз в истории Формулы-1, первый раз - еще в 1974 году.
Как и ожидалось, гонка в Абу-Даби получилась по-настоящему драматичной. Ферстаппен после победы в квалификации стартовал первым, а его британский конкурент вслед за ним.
В начале гонки Хэмилтон сумел обойти нидерландца и захватить лидерство, которое удерживал почти до самого конца. Все решилось на финальном круге сезона - Ферстаппен за счет свежего комплекта шин опередил Льюиса и добыл победу, а с ней и заветный чемпионский титул.
Видео финального круга на гран-при Абу-Даби
Это чрезвычайное final lap of the 2021 title race in full #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF— Formula 1 (@F1) December 12, 2021
Не обошлось без скандала. После финиша "Мерседес" подал два протеста, требуя оштрафовать нидерландского пилота и лишить его чемпионства якобы из-за нарушений во время гонки. Однако оба протеста отклонили. Ферстаппен - новый чемпион Формулы-1.
RED BULL: "MAX VERSTAPPEN — YOU ARE WORLD CHAMPION!" #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/4oAei8sPR8— Formula 1 (@F1) December 12, 2021
- Для Ферстаппена это первый чемпионский титул в карьере, а для команды "Ред Булл" - первый с 2013 года, когда победителем сезона стал немец Себастьян Феттель.
- Хэмилтон является самым титулованным пилотом Формулы-1 вместе с Михаэлем Шумахером. В активе обоих - по 7 чемпионских титулов.
- Победу в Кубке конструкторов в восьмой раз подряд досталась "Мерседесу".