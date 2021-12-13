Голливудский финал сезона Формулы-1: как чемпион определился на последнем круге и со скандалом (видео)

Голливудский финал сезона Формулы-1: как чемпион определился на последнем круге и со скандалом (видео)

Макс Ферстаппен прервал гегемонию Льюиса Хэмилтона.

В воскресенье, 12 декабря, в Абу-Даби состоялась заключительная гонка "Королевы автоспорта" Формулы-1 сезона-2021.

Перед стартом последнего гран-при интрига была просто безумной: претенденты на титул Макс Ферстаппен ("Ред Булл") и Льюис Хэмилтон ("Мерседес") имели одинаковое количество очков - по 369,5 очков. Подобное произошло только во второй раз в истории Формулы-1, первый раз - еще в 1974 году.

Как и ожидалось, гонка в Абу-Даби получилась по-настоящему драматичной. Ферстаппен после победы в квалификации стартовал первым, а его британский конкурент вслед за ним.

В начале гонки Хэмилтон сумел обойти нидерландца и захватить лидерство, которое удерживал почти до самого конца. Все решилось на финальном круге сезона - Ферстаппен за счет свежего комплекта шин опередил Льюиса и добыл победу, а с ней и заветный чемпионский титул.

Видео финального круга на гран-при Абу-Даби

Это чрезвычайное final lap of the 2021 title race in full #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/kknTMDfpAF — Formula 1 (@F1) December 12, 2021

Не обошлось без скандала. После финиша "Мерседес" подал два протеста, требуя оштрафовать нидерландского пилота и лишить его чемпионства якобы из-за нарушений во время гонки. Однако оба протеста отклонили. Ферстаппен - новый чемпион Формулы-1.