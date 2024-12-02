Голливуду и не снилось: представлено эпическое промо к реваншу Усик – Фьюри (видео)

Представлен официальный проморолик боя-реванша между обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

В ярком видео украинец и британец начинают повсюду видеть образы своего соперника – от врачей и полицейских до собственных жен и родителей.

В итоге боксеры говорят по мобильному телефону и вызывают друг друга на поединок. Сам ролик больше похож на трейлер драматичного голливудского фильма, чем на промо боя.

Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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