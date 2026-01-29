Голом "Реалу" принес "Бенфике" плей-офф: Трубин вошел в команду недели Лиги чемпионов

Анатолий Трубин / © Associated Press

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин, который забил решающий гол в матче заключительного тура основной стадии Лиги чемпионов сезона-2025/26 против мадридского "Реала", попал в команду недели турнира.

Символическую сборную из лучших игроков последнего тура основного раунда самого престижного еврокубка опубликовал УЕФА.

Команда недели Лиги чемпионов: Трубин ("Бенфика") – Бруно ("Пафос"), Ромеро ("Тоттенхэм"), Берн ("Ньюкасл"), Димарко ("Интер") – Маккаллистер ("Ливерпуль"), Тилльман ("Байер") – Ямаль ("Барсела") – Шельдеруп ("Бенфика") – Жоау Педро ("Челси"), Хег ("Буде-Глимт").

24-летний украинский голкипер на 90+8-й минуте поединка ударом головой замкнул подачу со штрафного и сделал счет 4:2 в пользу "Бенфики". Именно гол Анатолия позволил "орлам" пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

Благодаря голу Трубина португальский клуб с 9 очками и разницей забитых и пропущенных мячей -2 (10:12) замкнул топ-24 общей турнирной таблицы основного этапа Лиги чемпионов. "Орлы" в последний момент обошли французский "Марсель", у которого также 9 баллов, но разница голов -3 (11:14).

Своего соперника в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов лиссабонцы узнают во время жеребьевки, которая состоится в пятницу, 30 января. Первые поединки этой стадии запланированы на 17/18 февраля, а ответные встречи – 24/25 февраля.

Ранее сообщалось, что гол Трубина в ворота "Реала" номинирован на звание лучшего в туре Лиги чемпионов.

Также мы рассказывали, что Трубин прокомментировал свой невероятный гол в матче Лиги чемпионов против "Реала".