Головная боль для Хави: "Барселона" упустила победу в Чемпионате Испании, выигрывая 3:0 (видео)

Головная боль для Хави: "Барселона" упустила победу в Чемпионате Испании, выигрывая 3:0 (видео)

"Сельта" сумела совершить феерический камбек в матче с каталонцами.

"Барселона" не смогла обыграть "Сельту" в гостевом матче 13-го тура испанской Ла Лиги. Поединок завершился результативной ничьей 3:3.

В первом тайме "сине-гранатовые" показали отличную игру и трижды поразили ворота соперника. Уже на 5-й минуте счет во встрече открыл Ансу Фати.

На 18-й минуте Серхио Бускетс удвоил преимущество гостей.

Мемфис Депай на 34-й минуте сделал счет разгромным.

Однако после перерыва "Сельта" совершила фантастический камбек, сумев отыграть отставание в три мяча. На 52-й минуте Яго Аспас положил начало камбэку.

На 74-й минуте Нолито сократил отставание хозяев до минимума.

А уже на шестой компенсированной ко второму тайма минуте Аспас оформил дубль и вырвал для "Сельты" ничью в матче с "Барселоной".

Отметим, что сегодня каталонцев возглавил легенда клуба Хави Эрнандес. Однако в поединке с "Сельтой" командой еще руководил Серхи Бархуан, ранее тренировавший молодежную команду "блаугранас". Презентация Хави новым коучем каталонцев запланирована на 8 ноября.

Безвыигрышная серия "Барселоны" в Примере выросла до четырех матчей. Каталонцы с 17 очками занимают девятое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" расположилась на 14-й позиции с 12 баллами.

В следующем туре испанского чемпионата "Барселона" встретится в дерби с "Эспаньолом", а "Сельта" примет "Вильярреал". Поединки пройдут уже после паузы на игры национальных сборных, 20 ноября.

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