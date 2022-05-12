Голы дебютантов принесли сборной Украины победу в первом поединке 2022 года

Голы дебютантов принесли сборной Украины победу в первом поединке 2022 года

В среду, 11 мая, сборная Украины по футболу в рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 провела контрольный матч с "Боруссией" Менхенгладбах.

Поединок на стадионе "Боруссия Парк" завершился победой "сине-желтых" – 2:1 .

Счет матча открыл на 9-й минуте дебютант сборной Украины Михаил Мудрик, однако уже через несколько минут восстановил паритет Конор Носс.

В конце матча команде Александра Петракова все же удалось вырвать победу – отличился еще один дебютант национальной команды Александр Пихаленок.

Следующий поединок сборная Украины проведет 18 мая против "Эмполи", а на следующий день встретится с "Риекой".

Сборная Украины сразится за путевку на ЧМ-2022

Напомним, полуфинал плей-офф отбора на ЧМ-2022 Шотландия – Украина состоится 1 июня . Его победитель выйдет в финал плей-офф , где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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