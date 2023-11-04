Голы Довбика и Цыганкова помогли "Жироне" совершить камбэк и единолично возглавить Ла Лигу (видео)

Кроме забитого мяча, Артем записал в свой актив две результативные передачи.

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде победила "Осасуну" в матче 12-го тура испанской Ла Лиги – 2:4 .

Подопечные Мичела повели в счете на 16-й минуте – Иван Мартин на дальней штанге замкнул передачу Довбика, который вышел в стартовом составе своей команды.

Хозяева ответили своими двумя голами. Дубль оформил Анте Будимир, отличившись на 25-й и 55-й минутах.

На 70-й минуте главный тренер "бело-красных" в надежде спасти матч выпустил на замену Цыганкова. А уже через минуту "Жирона" отыгралась – Довбик в штрафной после отскока от газона головой отправил мяч в сетку после подачи Мигеля Гутьерреса.

На 80-й минуте каталонцы уже были впереди. Цыганков после скидки от Довбика со второй попытки сумел точно пробить по воротам. Точку в матче на последней минуте основного времени поставил Алейкс Гарсия, забив четвертый мяч в ворота памплонцев.

Обзор матча

Отметим, что на счету Довбика уже 6 голов и 4 ассиста в текущем розыгрыше Примеры. В активе Цыганкова два гола и одна результативная передача.

После этой победы "Жирона" (31 очко) вышла на первое место в турнирной таблице Ла Лиги, оторвавшись на три балла от мадридского "Реала", который сыграл на один матч меньше. "Осасуна" (13 пунктов) занимает 11-ю позицию.

В следующем туре чемпионата Испании команда Довбика и Цыганкова 11 ноября на выезде сыграет против "Райо Вальекано", а "Осасуна" в тот же день примет "Лас-Пальмас".

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