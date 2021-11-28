Голы Гюндогана и Фернандиньо помогли "Манчестер Сити" подняться на вторую строчку турнирной таблицы АПЛ

Голы Гюндогана и Фернандиньо помогли "Манчестер Сити" подняться на вторую строчку турнирной таблицы АПЛ

"Горожане" одержали победу над Вест Гэмом.

В рамках 13-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на домашнем поле принимал "Вест Хэм" и одержал победу.

Счет матча на 33-й минуте открыл Илкай Гюндоган. Удвоить преимущество удалось только в компенсированное ко второму тайму время. Точным ударом отметился Фернандиньо.

"Молотобойцы" всеми силами пытались отыграться. И за несколько секунд до конца матча Мануэль Лансини забил гол. Но финальный свисток зафиксировал победу "Мачестер Сити" – 2:1.

"Манчестер Сити" поднялся на вторую строчку турнирной таблицы английской Премьер-лиги. В активе команды 29 очков.

В следующем туре "горожане" встретятся с "Астон Виллой". Матч состоится в среду, 1 декабря.

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