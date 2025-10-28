Голы Цыганкова и Ваната вывели "Жирону" в следующий раунд Кубка Испании

Владислав Ванат

"Жирона" на выезде обыграла "Констансию" в матче 1/64 финала Кубка Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:3 .

В стартовом составе "Жироны" на поле вышел украинский вратарь Владислав Крапивцов, для которого это быд первый поединок в футболке "бело-красных" с 24 августа.

Остальные два украинских игрока "жиронцев" – полузащитник Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат – начали матч на скамейке для запасных.

Счет в игре на 39-й минуте открыли каталонцы – забил Кристиан Стуани.

Во втором тайме "Констансия", которая выступает в пятом по силе дивизионе Испании, отыгралась на 77-й минуте усилиями Джоана Сосиаса.

В тот момент на поле уже были Цыганков с Ванатом – Виктор появился на замену на 58-й минуте, а Владислав – на 75-й.

После ничьей в основное время (1:1) игра перешла в экстра-таймы, где Цыганков на 103-й минуте вывел свою команду вперед, забив с передачи Ваната.

А на 108-й минуте матча голом также отличился Ванат. На 120-й минуте подопечные Мичела пропустили один мяч, но все же удержали победу.

Добавим, что "Жирона" за десять матчей текущего сезона Ла Лиги одержала лишь одну победу и с 7 очками замыкает турнирную таблицу.

Следующий матч "бело-красные" проведут 31 октября на выезде против "Хетафе" в рамках 11-го тура Примеры.