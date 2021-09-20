"Гора" из "Игры престолов" добыл дебютную победу в боксе: нокаутировал соперника уже в первом раунде (видео)

"Гора" из "Игры престолов" добыл дебютную победу в боксе: нокаутировал соперника уже в первом раунде (видео)

Поединок закончился слишком быстро.

Исландский стронгмен и актер Тор Бьернссон, который известен по роли Григора "Горы" Клигана в сериале "Игра престолов", одержал дебютную победу в боксе.

В субботу, 18 сентября, звезда кино провел бой против профессионального армреслера Девона Ларратта из Канады. Поединок прошел в Абу-Даби.

В ринге Ларратт не смог составить конкуренцию исландцу и проиграл техническим нокаутом уже в первом раунде. Рефери решил остановить бой ввиду доминирования Тора.

Для Бьернссона это был второй поединок в боксе. В январе 2021 года исландец завершил вничью бой с профессиональным боксером Стивеном Уордом .

. Ларратт считается одним из лучших армреслеров всех времен. Для него это был дебютный поединок в боксе.

Перед боем на церемонии взвешивания Бьернссон показал вес 146,5 килограмма, Ларратт - 124 килограмма.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бьернссон поднял самую тяжелую штангу и установил мировой рекорд.

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