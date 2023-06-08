Гораздо меньше, чем предлагали в Саудовской Аравии: названа зарплата Месси в "Интере" Майами

Стало известно, сколько будет зарабатывать звездный нападающий Лионель Месси в "Интере" Майами, куда решил перебраться свободным агентом.

Как сообщает Diario Sport, американский клуб предложил 35-летнему аргентинцу контракт на 4 сезона с зарплатой 50 миллионов евро в год.

В то же время, по данным британского издания BBC, форвард будет получать за один год в клубе MLS несколько больше – 60 миллионов евро.

Стоит отметить, что это существенно меньше, чем заработал бы Месси, если бы согласился перейти в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии. Саудовский клуб заманивал Лео космической зарплатой в 400 миллионов евро в год.

По информации СМИ, в последний момент "Аль-Хиляль" повысил свое предложение для Месси до 1,5 миллиарда евро на 3 года – по 500 миллионов евро за сезон. Однако даже это не убедило аргентинца продолжить карьеру на Ближнем Востоке.

7 июня Месси сообщил о своем переходе в "Интер" Майами, одним из владельцев которого является легендарный экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм. Также за этот клуб выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

Американский клуб уже анонсировал подписание Месси у себя в соцсетях. В ближайшее время о громком трансфере будет объявлено официально.

Напомним, 3 июня ПСЖ официально объявил об уходе Месси. Аргентинец выступал за парижан с лета 2021 года, когда свободным агентом перешел из "Барселоны".

В футболке парижского клуба он провел 75 матчей во всех турнирах, в которых отличился 32 голами и 35 ассистами. В составе ПСЖ Месси дважды выиграл чемпионат Франции и однажды стал обладателем Суперкубка страны.

В завершившемся сезоне 35-летний форвард принял участие в 41 матче за ПСЖ во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 20 результативных передач.

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