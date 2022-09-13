"Гордо несу флаг всякий раз, когда выхожу в ринг": Ломаченко заявил, что посвятит следующий бой "всему украинскому народу"

Бывший чемпион мира по легкому весу Василий Ломаченко поделился ожиданиями от следующего поединка.

Отметим, в ринг украинец выйдет 29 октября. Именно в этот день он проведет бой против Джамейна Ортиса.

Ломаченко заявил, что посвятит поединок с Ортисом всему украинскому народу.

"Я хочу посвятить это сражение всему моему украинскому народу. Я с гордостью несу флаг всякий раз, когда выхожу на ринг.

Я люблю свой вид спорта и очень рад вернуться. Моя цель – завоевать титул абсолютного чемпиона в легком весе, но я не буду относиться легкомысленно к Джемейну Ортису. Мэдисон-Сквер-Гарден и театр Хулу в MSG были особыми местами в моей карьере, и я с нетерпением жду 29 октября, когда у меня будет больше замечательных воспоминаний", — цитирует слова украинца Sky Sports.

Интересно, что ранее Ломаченко отметился неоднозначным поступком в поединке с ганцем Ричардом Комми. Василий решил отпраздновать победу с флагом своего родного города – Белгород-Днестровского, а не Украины.

Ранее была информация, что поединок Ломаченко и Ортиса должен стать главным событием вечера бокса промоутерской компании Top Rank. В случае победы украинец рассчитывает на поединок с абсолютным чемпионом в легком весе Дэвином Хейни. Сообщается, что Хейни и его отец заинтересованы в бою с Василием.

Добавим, что Василий уже покинул территориальную оборону, где находился с начала войны с российскими оккупантами, и прибыл в США для подготовки к следующему бою.