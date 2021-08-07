Гордость Украины: Беленюк прокомментировал свой феерический гопак после завоевания олимпийского "золота"

Жан признался, что в детстве ходил на народные танцы, а полученные там навыки у него сохранились и по сей день.

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Игр-2020 в Токио Жан Беленюк в эфире студии "Сніданок.Вихідний" прокомментировал зажигательный гопак, которым отпраздновал свою победу в финале.

Танец невероятно понравился болельщикам, которые расхвалили украинского героя-патриота Олимпиады в соцсетях.

"Дело в том, что я, когда выиграл Чемпионат Европы и Европейские игры в 2019 году, то я станцевал гопак и он так зашел людям, что они не поздравляли меня с победами, а говорили "Гопак о" (показывает палец вверх и смеется - прим.). И после этого я пообещал, что если я выиграю Олимпийские игры, я станцую обязательно этот гопак.

Я просто ходил на украинские народные танцы в детстве. Меня выгнали оттуда. Сказали, что я не достаточно растянут. И когда дети делали там различные манипуляции - "лодочки", шпагаты, то я сидел на полу и ничего не мог сделать. Но навыки остались. В 2012 году подсмотрел на Усика. Так, ну это я могу сделать", - признался Беленюк.

Жан Беленюк поделился впечатлениями от Олимпиады в Токио и рассказал, как завоевал "золото”

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Сейчас в копилке Украины на Олимпиаде в Токио 16 медалей - одна золотая, 5 серебряных и 10 бронзовых.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 7 августа в нашей онлайн-трансляции.

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