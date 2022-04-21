"Гордость жить с этими парнями в одно время и в одной стране": непобедимый украинский боксер — о полке "Азов"

"Гордость жить с этими парнями в одно время и в одной стране": непобедимый украинский боксер — о полке "Азов"

Украинский боксер сверхтяжелого веса Владислав Сиренко высказался о героизме полка "Азов".

Непобедимый украинец восхищается храбростью воинов отряда.

"Гордость жить с этими ребятами в одно время и в одной стране. О них будут слагать легенды.

"Азов"! Сила, дух, свобода, бесстрашие. Преданность своему государству до конца", – написал Сиренко в Instagram.

Бойцы "Азова" вместе с другими формированиями ВСУ продолжают героически сдерживать кафиров в заблокированном Мариуполе. В среду, 21 апреля, они ликвидировали 3 танка и 2 БМП российских кафиров.

Напомним, что киевское "Динамо" упразднило благотворительный поединок с румынским клубом "Стяуа" из-за высказываний его президента, который назвал полк "Азов" нацистами.

Читайте также:

"Не Путин убивал в Буче, Гостомеле, Ирпене, Мариуполе": известный комментатор – об ответственности россиян за войну в Украине

"Как можно настолько не видеть правды!": украинская гимнастка взбешена позицией россиян по поводу войны

Российский футболист проигнорировал акцию в поддержку Украины: ему быстро отомстила карма (видео)