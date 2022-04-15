"Гореть вам в аду, с*ки путинские": российские оккупанты убили отца украинского призера Олимпиады

"Гореть вам в аду, с*ки путинские": российские оккупанты убили отца украинского призера Олимпиады

Сергей Воробьев погиб в боях под Изюмом.

Бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине, спортивный гимнаст Александр Воробьев потерял отца во время войны с Россией. Сергей Воробьев погиб, защищая от врага город Изюм.

О смерти родного человека 37-летний спортсмен сообщил на своей странице в Facebook.

"Гореть вам в аду, с*ки путинские! Цель этого сообщения не жалость, а чтобы как можно больше людей пожелали Путину сдохнуть", - написал Александр.

Отец украинского гимнаста отдал жизнь за родную землю в боях с российскими оккупантами под Изюмом. Сергей Воробьев воевал в составе добровольческого батальона "Карпатская Сечь".

Гореть вам в аду суки Путинские!цель этого поста не жалость Опубликовано Alexandr Vorobyov Четверг, 14 апреля 2022 г.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что в боях под Херсоном погиб титулованный украинский легкоатлет-рекордсмен.

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