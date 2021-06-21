"Горькое и обидное поражение": Зеленский отреагировал на неудачу сборной Украины в матче с Австрией

Президент напомнил, что сборная еще не потеряла шанс на участие в 1/8 финала,

Президент Владимир Зеленский прокомментировал проигрыш национальной сборной Украины по футболу в решающем матче с Австрией на Евро-2020.

Об этом глава государства написал на своей странице в Тwitter.

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Зеленский отметил, что на турнире выступают команды "лучшие из лучших".

"Да, снова тяжелый матч. Так, сегодня имеем горькое и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашу с вами поддержку, ибо это — наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине!", — написал он.

Это Евро-2020, где лучшие из лучших. Так, снова тяжелый матч. Так, сегодня имеем горку и обидное поражение. Однако даже после этой игры сборная не потеряла как шанс на участие в 1/8 финала, так и нашей с вами поддержки! Потому что это — наши ребята. Сборная, мы с тобой! Слава Украине! pic.twitter.com/9q1gO0sXDO — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) June 21, 2021

Напомним, что сборная Украины в решающем матче в группе без шансов проиграла Австрии.

Теперь нашей команде нужно будет ждать, чем закончится борьба за выход в плей-оф в других группах. "Сине-желтым", чтобы продолжить борьбу на турнире, нужно попасть в четверку лучших команд из шести, занявших в своих квартетах третьи места.

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