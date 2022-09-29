"Горнякам" может повезти: соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов потерял ключевого игрока

Мадридский "Реал" некоторое время может не рассчитывать на помощь полузащитника Луки Модрича. Он вернулся со сборной Хорватии с травмой.

Полузащитный мадридский "Реал" Лука Модрич не поможет "сливочным в ближайших матчах.

Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что 37-летний хавбек вернулся в клуб с расположения сборной Хорватии после поединков Лиги наций с перегрузкой мышц бедра. К слову, Хорватия удачно провела групповой этап Лиги наций и пробилась в "Финал четырех".

Ожидается, что Модрич не сыграет в матчах Ла Лиги против "Осасуны" и "Хетафе", которые состоятся 5 и 8 октября. Хавбек также пропустит противостояние против донецкого "Шахтера" в третьем туре Лиги чемпионов (5 октября). В ответном матче с "горняками", который состоится 11 октября, предположительно, он проведет неполный матч.

В мадридском клубе надеются, что хорват успеет полностью восстановиться в Эль Класико с "Барселоной" 16 октября.

Напомним, что этим летом "Реал" продолжил сотрудничество с полузащитником. Новый контракт Модрича со "сливочными" рассчитан до конца сезона-2022/23.

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