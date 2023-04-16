"Горняки" идут в отрыв: "Шахтер" во второй раз за неделю обыграл абсолютного аутсайдера УПЛ (видео)

"Шахтер" обыграл "Львов" в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Арене Львов" закончился со счетом 2:0 .

Победу дончанам принес дубль Артема Бондаренко. На 7-й минуте он на дальней штанге замкнул скидку от Ярослава Ракицкого после подачи с углового.

А на 75-й минуте тот же Бондаренко укрепил преимущество "горняков", установив окончательный счет во встрече. В этот раз в роли ассистента выступил Богдан Михайличенко.

Отметим, что подопечные Игоря Йовичевича победили "Львов" уже во второй раз за эту неделю. В среду, 12 апреля, "Шахтер" на последних секундах дожал львовян (1:2) в перенесенном матче 6-го тура УПЛ.

"Шахтер" (52 очка) укрепил свое лидерство в чемпионате. "Горняки" на 7 баллов опережают ближайшего преследователя – "Днепр-1", хотя сыграли на один поединок больше. "Львов" (13 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре дончане 22 апреля сыграют против "Динамо". Через день львовяне примут "Металлист 1925".

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