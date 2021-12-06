Горячая даже зимой: секс-символ ММА соблазнила поклонников в эротической позе

Горячая даже зимой: секс-символ ММА соблазнила поклонников в эротической позе

Пейдж Ванзант поделилась в Instagram новым пикантным кадром.

Бывшая девушка-боец UFC Пейдж Ванзант, которую нарекли секс-символом смешанных единоборств из-за соблазнительной фигуры и любви к откровенным фото, порадовала своих фанатов очередным жарким снимком.

27-летняя американка опубликовала в Instagram фото, где на коленях обворожительно позирует перед камерой в желтом бикини.

instagram.com/paigevanzantufc

Подписчики спортсменки после такого не остались равнодушными и засыпали красавицу комплиментами, отметив ее сексуальную фигуру и аппетитные формы.

"Чувственная сексуальность", "Ты самая красивая девушка в мире", "Абсолютно совершенная", - не сдерживают своего восхищения поклонники Пейдж.

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В феврале 2021 года американка дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC. Красавица единогласным решением судей проиграла профессиональной боксерке Британ Харт.

профессиональной боксерке В июле того же года Пейдж потерпела поражение от соотечественницы Рэйчел Остович. Ближайший бой Ванзант проведет в начале 2022 года также в Bare Knuckle FC.

Ближайший бой Ванзант проведет в начале 2022 года также в Bare Knuckle FC. В UFC на ее счету восемь поединков: пять побед и три поражения.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Ванзант эротично соблазнила в крошечном бикини.

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc

instagram.com/paigevanzantufc