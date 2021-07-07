"Горячая, как ад": звезда украинского тенниса загорает топлесс на отдыхе в Греции

"Горячая, как ад": звезда украинского тенниса загорает топлесс на отдыхе в Греции

Марта Костюк вызвала восхищение поклонников "жарким" снимком в соцсетях.

Украинская теннисистка Марта Костюк, которая поедет представлять нашу страну на Олимпийские игры-2020 в Токио, набирается сил перед важными соревнованиями.

19-летняя спортсменка отправилась отдыхать в солнечную Грецию, откуда не забывает радовать болельщиков красивыми фотографиями. Марта выложила в Instagram кадр с морского побережья, показав свою прекрасную фигуру. Девушка решила, что верхняя часть купальника будет лишней, и загорала топлесс.

"Спасибо за ревность", - оставила теннисистка загадочное послание под фото.

instagram.com/kostyukmarta

В комментариях подписчики реагируют бурными комплиментами: "Жарко", "Бомба", "Кто этот счастливый фотограф?", "Божественная", "Горячая, как ад".

Костюк занимает 70-е место в рейтинге лучших теннисисток планеты.

Последним турниром для Марты был Уимблдон, где она вылетела во втором круге от представительницы Латвии Анастасии Севастовой. Перед этим украинка создала сенсацию, обыграв Кики Бертенс из Нидерландов.

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