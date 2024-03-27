"Горжусь быть украинцем": Зинченко высказался о победе над Исландией и выходе на Евро-2024

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал волевую победу над командой Исландии (2:1) в финальном матче плей-офф отбора к Евро-2024.

После завершения игры он поделился эмоциями в комментарии Суспильне Спорт и заявил, что "гордится быть украинцем".

"Эмоциональна ли была эта игра? Одна из таких. Я также вспоминал матч против сборной Швеции на чемпионате Европы – похожие эмоции. Отсутствие эмоций сейчас? Все оставил в раздевалке. Все супер, мы вышли на Евро. Хотел бы очень поблагодарить всех наших болельщиков, чувствовали на протяжении всего матча, как они нас поддержали и поддерживают, без них мы бы не достигли этого результата.

Горжусь быть украинцем, быть одним из людей, которые находятся в Украине и отдают жизнь нашей свободе. Об этом нужно говорить и кричать каждый день. И только так мы сможем победить. Трудно передать эти эмоции, честно. Не можу бути вдячним до конца и описать свои эмоции. Еще раз, горжусь быть украинцем. Как я говорил, мы на Евро.

Слова тренера в перерыве? В первую очередь, он сказал, чтобы мы верили в результат, что мы можем забить. Чтобы мы продолжали играть, придерживались своих позиций и верить в то, что можем забить. Мы друг друга тоже завели, потому что понимали, что нас ждут тяжелые 45 минут ради результата.

Не скажу, что исландцы нас обыгрывали в первом тайме, мы просто пропустили мяч. Индивидуальное мастерство одного из их игроков (Альберта Гудмундссона – прим.). Еще перед игрой говорил, что нам нужно обратить внимание на нескольких футболистов. Именно этот игрок забил трижды Израилю, здорово разобрался и забил роскошный мяч. Но мы отреагировали как следует и добыли важный результат.

Состояние газона? Думаю, что газон был одинаковым для всех, никогда не буду обращать на это внимание. Надо отталкиваться от своей игры и делать все, что от тебя просит тренер", – сказал Зинченко.

Одолев исландцев, сборная Украины вышла в финальный турнир Евро-2024, где сыграет в группе E против Бельгии, Словакии и Румынии.

Матчи финального турнира Евро-2024 с 14 июня по 14 июля 2024 года пройдут в Германии.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков посвятил победу над Исландией и выход на чемпионат Европы воинам ВСУ.

Также победу над исландцами и завоевание путевки на континентальное первенство прокомментировал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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