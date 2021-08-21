"Горжусь, что представляю Украину": Билодид поблагодарила государство за выплаченные призовые за Олимпиаду

"Горжусь, что представляю Украину": Билодид поблагодарила государство за выплаченные призовые за Олимпиаду

Спортсменка получила 1,5 миллиона гривен.

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио в дзюдо Дарья Билодид поблагодарила государство за выплаченные призовые за завоеванную награду на Играх-2020.

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20-летняя спортсменка опубликовала в Instagram свое фото с медалью, которое прокомментировала словами: "Хочу выразить большую благодарность нашему государству за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ.

Невероятно приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину".

Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.

В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым , с которым встречалась с лета.

с футболистом киевского "Динамо" , с которым встречалась с лета. На Олимпиаде в Токио Дарья стала первой призеркой от Украины.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид в купальнике похвасталась невероятно стройными ножками.

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