"Горжусь, что представляю Украину": Билодид поблагодарила государство за выплаченные призовые за Олимпиаду

Спортсменка получила 1,5 миллиона гривен.
Бронзовая призерка Олимпийских игр в Токио в дзюдо Дарья Билодид поблагодарила государство за выплаченные призовые за завоеванную награду на Играх-2020.
Читайте также: кто из спортсменов добыл медали на Олимпиаде-2020 и сколько денег они получат
20-летняя спортсменка опубликовала в Instagram свое фото с медалью, которое прокомментировала словами: "Хочу выразить большую благодарность нашему государству за вознаграждение, которое уже выплатили призерам и чемпионам ОИ.
Невероятно приятно, что наша страна поддерживает спортсменов. Горжусь тем, что представляю Украину".
- Дарья выступает в категории до 48 кг. Она является самой молодой двукратной чемпионкой мира в истории дзюдо.
- В конце 2020 года Билодид разошлась с футболистом киевского "Динамо" Денисом Поповым, с которым встречалась с лета.
- На Олимпиаде в Токио Дарья стала первой призеркой от Украины.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Билодид в купальнике похвасталась невероятно стройными ножками.