"Горжусь, что представляю Украину": Свитолина после свадьбы нацелилась на олимпийскую медаль

"Горжусь, что представляю Украину": Свитолина после свадьбы нацелилась на олимпийскую медаль

Теннисистка пообещала сделать все возможное, чтобы привезти нашей стране награду из Токио.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса, поделилась ожиданиями от Олимпийских игр-2020, на которых вскоре выступит в Токио.

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26-летняя спортсменка заявила, что для нее играть за сборную - это "особенное чувство", и она отдаст все силы, чтобы завоевать для Украины медаль.

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"Неважно, это Кубок Билли Джин Кинг или Олимпиада. Это всегда дает дополнительную мотивацию упорно бороться и играть лучше. Олимпиада - всегда важный для меня турнир, и я невероятно горжусь, что представляю Украину. В олимпийский год я с нетерпением жду игры и стараюсь подготовиться как можно лучше. Для меня играть за страну - особенное чувство.

Моя цель - выиграть медаль. Я сделаю все возможное, чтобы хорошо подготовиться. Для моей страны Олимпиада - большое событие. Там невероятно поддерживают олимпийцев, так что для Украины это очень важно, и я обязательно сделаю все возможное, чтобы подготовиться и выиграть эту медаль", - цитирует Свитолину сайт ITF.

Кроме Свитолиной на олимпийском теннисном турнире честь Украины будут защищать Даяна Ястремская и сестры Киченок. Марта Костюк, которая была в заявке "сине-желтых" на Игры в Токио, снялась из-за травмы.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа.

и продлятся до 8 августа. Теннисный олимпийский турнир по теннису состоится с 24 июля по 1 августа.

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Как писал ТСН Проспорт, ранее стал известен размер призовых для украинских спортсменов за медали на Олимпийских играх-2020.

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