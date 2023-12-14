"Горжусь командой": наставник Шахтера" высказался о поражении от "Порту" и вылете из Лиги чемпионов

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич прокомментировал поражение от "Порту" в матче заключительного 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поединок на стадионе "Драгау" в Порту завершился со счетом 5:3 в пользу хозяев поля. Следовательно, именно португальский клуб завоевал путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, а "горняки" весной сыграют в плей-офф Лиги Европы.

"К сожалению, мы проиграли, а причина очень проста – они забили пять голов, а мы только три. Для выездного матча это много, но этого было недостаточно. "Порту" – это очень хорошая команда, как я уже говорил, команда, против которой тяжело играть, которая действует в высоком темпе, очень авантюрная. Соперник хорошо начал, мы хорошо отыгрывались. Мы доминировали в определенных частях матча, но совершили две-три необязательные ошибки, что слишком для такого уровня. Из-за этого отыграться было не так легко, но, конечно, мы пытались это сделать все время, особенно в последние 25 минут, когда счет был 3:2. Мы заменили наших игроков атаки, хотели отыграться, но потом снова пропустили, должен сказать, что уровень соперника также сыграл свою роль, потому что это их стиль, мы готовились к этому. На самом деле все произошло так, как мы и обсуждали, но в негативном смысле для нас.

Честно говоря, иногда странно гордиться командой после поражения, потому что мы действительно приехали сюда соревноваться и играть, и я думаю, у нас есть, что предложить зрителям – качественный футбол с очень достойным соперником. Мои игроки сделали все возможное, боролись до конца, последние 25 минут, наверное, прошли в игре один в один, только с тремя защитниками, мы поставили всех нападающих в линию. Мы действительно сделали все, но и они сделали все. Поэтому я горжусь этой командой, очень молодой.

Эти поединки важны для процесса обучения молодых игроков, потому что только так ты можешь получить этот опыт, и мы это сделали. С одной стороны, я благодарен за такие матчи за то, как они помогают учиться и развиваться. Если вы посмотрите на нашу кампанию в Лиге чемпионов до этого момента, у нас была очень тяжелая группа, набрали девять очков, что является большим достижением, играя в хороший футбол. Я только могу сказать, что очень доволен усилиями моих игроков, тем, как они развиваются индивидуально и как прогрессирует команда в последние два месяца. Поэтому, если описывать мои первые два месяца в этом клубе – тяжелый труд, много путешествий, неидеальные обстоятельства для работы из-за сложившейся ситуации, о которой всем известно. Но они много работали ежедневно, были дисциплинированными, и вы также могли это видеть во время матчей. Повторюсь, я очень ими горжусь. Мы достигли очень важной цели для клуба и остаемся в отличном турнире – в Лиге Европы", – приводит слова Пушича официальный сайт "Шахтера".

"Шахтер" в стыковых матчах Лиги Европы сразится за выход в 1/8 финала этого турнира против одной из команд, которая финиширует на втором месте в своем квартете Лиги Европы.

Жеребьевка плей-офф всех трех еврокубковых турниров состоится в понедельник, 18 декабря.

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