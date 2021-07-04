"Горжусь нашей страной": сборная Украины трогательно поблагодарила фанатов за поддержку на Евро-2020

"Сине-желтые" обратились к своим поклонникам после вылета из континентального первенства.

Футболисты и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразили благодарность болельщикам, которые поддерживали команду во время Чемпионата Европы-2020. Украинская сборная впервые в истории дошла до 1/4 финала континентального форума, где была остановлена англичанами (0:4).

Наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко написал трогательный пост в Instagram, в котором поблагодарил фанатов за поддержку, а игроков за самоотдачу на поле.

"Прошлой ночью мы столкнулись с сильной командой. Спасибо всем болельщикам за вашу прекрасную поддержку, это было так важно в нашем путешествии. Горжусь выступлением моей команды на Евро-2020. Вы написали замечательные страницы для украинского футбола", - обратился Шевченко у себя в соцсетях .

Полузащитник украинской сборной Александр Зинченко поблагодарил болельщиков за веру и поддержку как в моменты радости, так и во времена неудач. Он отметил, что именно это и мотивирует его выходить на поле.

"Уверен, что с такой поддержкой и командным духом нам по силам все! Спасибо за веру и за то, что были рядом с нами в моменты взлетов и падений. Видя вашу радость и эмоции после побед в каждом уголке страны, Европы и мира, понимаешь ради чего ты играешь! Спасибо, Украина!", - написал Зинченко в Instagram.

Защитник сборной Украины Илья Забарный после поражения от Англии также обратился к украинским болельщикам.

"Я хочу отдельно поблагодарить наших болельщиков - даже тех, кто не смог прийти на стадион и поддерживал нас дома. Огромное вам спасибо. Я горжусь нашей страной. Спасибо", - цитирует 18-летнего футболиста официальный сайт УЕФА.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук на пресс-конференции после поединка с Англией также начал свое выступление с теплых слов для фанатов.

"Хотелось бы прежде всего поблагодарить болельщиков, которые были сегодня на стадионе, а также тех, которые поддерживали нас на протяжении турнира. Мы знали, что по всей Украине были организованы фан-зоны, хотели порадовать людей, которые туда пришли, но, к сожалению, не удалось. Несмотря на это, мы пытались играть в свой футбол, значит, мы на правильном пути", - передает слова Яремчука сайт УАФ.

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Украина пробилась в плей-офф Евро-2020, заняв третье место в квартете С. На групповом этапе "сине-желтые" проиграли Нидерландам (2:3), обыграли Северную Македонию (2:1) и уступили Австрии (0:1). В 1/8 финала подопечные Шевченко в экстра-тайме одолели Швецию (2:1).

(2:1). В полуфинале сборная Англии сыграет с Данией, которая в своем четвертьфинале обыграла Чехию (2:1).

Как писал ТСН Проспорт, сборная Украины в матче с Англией установила новый актирекорд чемпионатов Европы.

Сенсациии не произошло: сборная Англии разгромила национальную команду Украины в четвертьфинале Евро-2020

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