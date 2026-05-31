"Горжусь тем, что я украинец": Забарный прокомментировал победу с ПСЖ в Лиге чемпионов

Илья Забарный / © Associated Press

Украинский центральный защитник ПСЖ Илья Забарный прокомментировал победу с французским клубом в Лиге чемпионов сезона-2025/26.

В финале самого престижного евротурнира парижане одолели лондонский "Арсенал" в серии пенальти (4:3) после ничьей (1:1) в основное и дополнительное время.

Праздновать дебютную в карьере победу в Лиге чемпионов 23-летний футболист вышел с флагом Украины.

"Это удивительно, невероятный клуб. Я хочу поблагодарить всех. Мы упорно работаем и заслуживаем этого.

Флаг Украины во время празднования? Горжусь тем, что я украинец. Мы — сильный народ, наши люди сильные, мы не сдаемся.

Какой Луис Энрике как тренер? Невероятный. Энрике — волшебник, мы боремся за него, а он борется за нас", — сказал Забарный в комментарии TNT Sports.

Забарный стал победителем Лиги чемпионов уже в своем дебютном сезоне в парижском клубе. Он провел за ПСЖ семь матчей в турнире, из которых один — в плей-офф, отыграв весь второй экстра-тайм в финале против "Арсенала".

Отметим, что ПСЖ во второй раз в истории и во второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. В прошлом году в финале французский клуб раздавил итальянский "Интер" (5:0). Перед этим в полуфинале подопечные Луиса Энрике одолели именно "Арсенал" (1:0, 2:1).

