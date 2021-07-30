"Горжусь тобой": Билодид поздравила украинку, которая выиграла олимпийскую медаль для Азербайджана

"Горжусь тобой": Билодид поздравила украинку, которая выиграла олимпийскую медаль для Азербайджана

Ирина Киндзерская сменила гражданство в 2017 году.

Первая украинская медалистка Олимпийских игр-2020 дзюдоистка Дарья Билодид поздравила свою коллегу и бывшую соотечественницу Ирину Киндзерскуб с завоеванием бронзовой награды в Токио.

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Киндзерская, которая выступала в категории свыше 78 кг, принесла медаль Азербайджану. В схватке за "бронзу" Ирина иппоном одолела китаянку Сю Шиян. Завоевав медаль, спортсменка расплакалась.

Associated Press

"Ируся, ты такая молодец. Так горжусь тобой. Ты это заслужила и достойно прошла весь путь к медали", - написала Билодид у себя в сторис Instagram.

Киндзерская ответила Дарьи, сделав репост у себя в сторис: "Я люблю тебя, крошка. Мы это сделали. Горжусь".

instagram.com/kindzerskayairyna

До 2017 года Киндзерская выступала за Украину. Под сине-желтым флагом она была чемпионкой Европы среди молодежи и показала лучший результат среди наших дзюдоистов на Олимпиаде-2012 в Лондоне - пятое место.

В 2017 году Ирина сменила гражданство и стала представлять Азербайджан.

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 30 июля в нашей онлайн-трансляции.

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