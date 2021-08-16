"Господи, как горячо": звезда украинской легкой атлетики сразила поклонников новыми фото в купальнике с отдыха

"Господи, как горячо": звезда украинской легкой атлетики сразила поклонников новыми фото в купальнике с отдыха

Спортсменка проводит время с любимым мужем.

Украинская легкоатлетка Марина-Бех Романчук вместе с мужем, пловцом Михаилом Романчуком, наслаждается отдыхом после выступлений на Олимпийских играх в Токио.

В Instagram 26-летняя прыгунья в длину опубликовала кадры с посещения Бакоты - одного из туристических мест в Хмельницкой области. На фото спортсменка появилась в купальнике, стоя в воде.

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

"Эти выходные такие фантастические. Это место вдохновило меня. Спасибо, любимый", - прокомментировала снимки Марина.

"Господи, как горячо", - отреагировал на фото один из пользователей.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й. Ее муж на Играх-2020 в плавании завоевал бронзовую и серебряную медали.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук похвасталась совершенной фигурой в купальнике.

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